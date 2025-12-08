नवजोत कौर सिद्धू को उनके विवादित बयान के कारण कांग्रेस पार्टी से किया गया सस्पेंड
By रुस्तम राणा | Updated: December 8, 2025 19:55 IST2025-12-08T19:55:45+5:302025-12-08T19:55:45+5:30
पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक ऑर्डर में कहा, "डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया जाता है।"
नई दिल्ली: नवजोत कौर सिद्धू को उनके विवादित बयान की वजह से तुरंत कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाबकांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एक ऑर्डर में कहा, "डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया जाता है।" यह सिद्धू के एक विवादित बयान के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि "जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह पंजाब में सीएम बन जाता है"।
उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप पर करप्शन के गंभीर आरोप भी लगाए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी कौर ने शनिवार को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से कहा था, "हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं...लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं जो हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें।"
पॉलिटिकल विवाद के बाद नवजोत कौर की सफाई
हालांकि, अपनी बात पर पॉलिटिकल विवाद शुरू होने के बाद, नवजोत कौर ने दावा किया कि उनकी सीधी बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। कौर ने रविवार शाम को X पर एक पोस्ट में कहा, "मैं यह देखकर हैरान हूं कि एक सीधी बात को इतना तोड़-मरोड़कर पेश किया गया कि कांग्रेस ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब मुझसे पूछा गया कि क्या नवजोत किसी दूसरी पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकती हैं, तो मैंने कहा कि हमारे पास सीएम पद के लिए पैसे नहीं हैं।"
उनके बयान के बाद, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनकी बातों ने इस "कड़वी सच्चाई" को सामने ला दिया है कि यह बड़ी पुरानी पार्टी कैसे काम करती है, और इसमें किस तरह की "पैसे की राजनीति" होती है।