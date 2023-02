आईएनएस विक्रांत पर हुई हल्के लड़ाकू विमान LCA की लैंडिंग, भारतीय नौसेना की बड़ी कामयाबी

Highlights भारतीय नौसेना ने हासिल की बड़ी उपलब्धि आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) को लैंड कराने में सफलता हासिल की गई आईएनएस विक्रांत और एलसीए दोनो ही भारत में ही डिजाइन किए गए हैं

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना ने सोमवार, 6 फरवरी को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल हुए भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) को लैंड कराने में सफलता हासिल की गई। ये कारनामा नौसेना के काबिल पायलटों ने कर दिखाया। हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) खास तौर पर नौसेना के लिए ही बनाए गए हैं।

A historical milestone achieved towards aatmanirbhar Bharat by Indian Navy as Naval Pilots carried out the landing of LCA(Navy) onboard INS Vikrant. It demonstrates India’s capability to design,develop,construct&operate Indigenous Aircraft Carrier with indigenous Fighter Aircraft pic.twitter.com/XuZ3we0405