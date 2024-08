Natwar Singh Demise: नहीं रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, 93 साल की उम्र में निधन

Highlights नटवर सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस राजनीतिक जगत में शोक की लहर

Natwar Singh Demise:भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता नटवर सिंह का गुरुग्राम में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 93 साल के नटवर सिंह का जन्म 1931 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। खबर है कि नटवर सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली में रविवार यानि आज होगा।

Deeply saddened by the passing of Mr. K Natwar Singh, former Minister of External Affairs. As Director (EAMO), I had the privilege of working closely with him. He was an amazing boss—warm, erudite, and immensely supportive. My heartfelt condolences to his family.