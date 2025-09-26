अंडमान सागर में मिले प्राकृतिक गैस के भंडार, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की घोषणा

पुरी ने बताया कि यह खोज श्री विजयपुरम 2 कुएँ से हुई है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर की पानी की गहराई पर स्थित है और ड्रिलिंग की लक्षित गहराई 2,650 मीटर है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस की एक महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की, जिससे भारत के गहरे पानी के अन्वेषण को बढ़ावा मिला है।

पुरी ने बताया कि यह खोज श्री विजयपुरम 2 कुएँ से हुई है, जो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से 17 किलोमीटर दूर 295 मीटर की पानी की गहराई पर स्थित है और ड्रिलिंग की लक्षित गहराई 2,650 मीटर है।

2,212 और 2,250 मीटर के बीच प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण में प्राकृतिक गैस की उपस्थिति की पुष्टि हुई, साथ ही बीच-बीच में ज्वालाएँ भी देखी गईं। काकीनाडा लाए गए गैस के नमूनों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि उनमें 87 प्रतिशत मीथेन है।

पुरी ने लिखा, "गैस भंडार का आकार और खोज की व्यावसायिक व्यवहार्यता आने वाले महीनों में सत्यापित हो जाएगी, लेकिन अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति स्थापित करना हमारे लंबे समय से चले आ रहे इस विश्वास की पुष्टि करने में एक बड़ा कदम है कि अंडमान बेसिन प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, जो इस बेल्ट में उत्तर में म्यांमार से लेकर दक्षिण में इंडोनेशिया तक पूरे क्षेत्र में हुई खोजों के अनुरूप है।"

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सरकार के गहरे पानी मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य कई गहरे पानी के कुओं के माध्यम से अपतटीय हाइड्रोकार्बन भंडार का पता लगाना है।

पुरी ने कहा, "प्राकृतिक गैस की यह उपस्थिति हमें @petrobras, @bp_india, @Shell, @exxonmobil जैसे वैश्विक गहरे पानी के अन्वेषण विशेषज्ञों के साथ समन्वय में हमारी अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और अमृत काल के माध्यम से हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी!"

