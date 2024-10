National Learning Week: पीएम मोदी आज करेंगे 'कर्मयोगी सप्ताह' का शुभारंभ, जानें इसके बारे में

National Learning Week: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 19 अक्टूबर 2024 को कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास के लिए प्रेरित करेगा, शनिवार को राजधानी के डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होगा।

गौरतलब है कि एनएलडब्ल्यू का उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और सीखने को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान चार घंटे की योग्यता-संबंधी शिक्षा लेनी होगी। यह पहल सीखने और विकास के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी यह पहल सीखने और विकास के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी।

एनएलडब्ल्यू का उद्देश्य "एक सरकार" का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। एनएलडब्ल्यू प्रतिभागियों और मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सहयोग से विभिन्न रूपों के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा।

#UPDATE | Prime Minister Narendra Modi will launch Karmayogi Saptah - National Learning Week in New Delhi today.

During the week, each Karmayogi will commit to achieving a target of at least four hours of competency-linked learning.



