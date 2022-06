National Herald Case: राहुल से ED कार्यालय में पूछताछ, सीएम गहलोत, हरीश रावत, वेणुगोपाल और चौधरी हिरासत में, तुगलक रोड थाने पहुंचीं प्रियंका

Highlights नेशनल हेराल्ड’ का स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास आज भी है। आराधना मिश्रा 'मोना' और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुददीन को नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया।

National Herald Case Updates: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेशी पर कांग्रेस के बड़े नेता और देश भर में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर हमला किया।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया, उन्हें तुगलक रोड थाने ले जाया गया। पार्टी के दीपेंद्र एस हुड्डा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हिरासत में लेकर फतेहपुर थाने ले जाया गया।कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर 'सत्याग्रह मार्च' के दौरान हिरासत में लिए गए पार्टी के नेताओं से मुलाकात की।

Delhi | Congress leaders Adhir Ranjan Chowdhury, KC Venugopal detained by police, taken to Tughlaq Road PS. Party's Deepender S Hooda, Ashok Gehlot also detained & taken to Fatehpur PS pic.twitter.com/Cs8agqsvXd — ANI (@ANI) June 13, 2022

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ED कार्यालय पूछताछ चल रही है। पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में मार्च निकाला जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया।

Delhi | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra meets party leaders who were detained during the party's 'Satyagrah' march at Tughlaq Road Police Station pic.twitter.com/U2ERjogHXF — ANI (@ANI) June 13, 2022

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए ये साजिश हो रही है लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। वो निडर होकर सभी सवालों के जबाव देंगे। जब राहुल गांधी दफ्तर में गए तो हमारी मांग थी कि वकील को अंदर जाने दिया जाए लेकिन जाने नहीं दिया गया।

Gujarat | Congress workers in Ahmedabad being detained as they protest ED probe against party leader Rahul Gandhi in the National Herald case pic.twitter.com/O6anDxiMrq — ANI (@ANI) June 13, 2022

मुख्य विपक्षी दल ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ईडी के समक्ष पेशी पर पार्टी के ‘सत्याग्रह’ को रोकने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नयी दिल्ली इलाके में ‘अघोषित आपातकाल’ लगा दिया। कांग्रेस के मार्च और ‘सत्याग्रह’ को देखते हुए पुलिस ने ‘24 अकबर रोड’ (कांग्रेस मुख्यालय) जाने वाले कई रास्तों पर अवरोधक लगा दिए थे और इलाके में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी।

राहुल गांधी एपीजे अब्दुल्ल कलाम रोड स्थित ईडी मुख्यालय तक जाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से पैदल निकले और इस मौके पर उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी थे। पुलिस ने मार्च के शुरू होने के कुछ देर बाद कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में राहुल गांधी गाड़ी में सवार होकर ईडी मुख्यालय पहुंचे।

