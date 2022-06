National Herald case: राहुल गांधी को चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी ने कहा-अभी काफी कुछ पूछना बाकी

Highlights राहुल गांधी से दोपहर 12 बजे पूछताछ आरंभ हुई। राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई। मंगलवार को 11 घंटे से अधिक और सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

National Herald case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने बृहस्पतिवार के लिए छूट मांगी जिसकी अनुमति दे दी गई।

ईडी ने कहा कि अभी काफी कुछ पूछना बाकी है। राहुल गांधी पिछले दिनों में ईडी कार्यालय में सवाल-जवाब के कई सत्र में 24 घंटे से अधिक समय तक रह चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, ‘यंग इंडियन’ की स्थापना, ‘नेशनल हेराल्ड’ के संचालन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज तथा मीडिया संस्था के भीतर धन के हस्तांतरण से जुड़े 15-16 सवाल राहुल गांधी के समक्ष रखे गए हैं।

