National Herald Case: सोनिया गांधी से अस्पताल में मिले पहुंचे राहुल और प्रियंका, सेहत के बारे में जाना, जानें पूरा मामला

Highlights सोमवार को अपनी मां सोनिया गांधी से अस्पताल जाकर मुलाकात की। सोनिया गांधी को 12 जून को COVID से संबंधित मुद्दों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है।

National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित धनशोधन के मामले में ईडी के समक्ष पेश होने के बाद सोमवार को अपनी मां सोनिया गांधी से अस्पताल जाकर मुलाकात की।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi reaches the Enforcement Directorate office in Delhi for the second round of interrogation after a break, to appear in the National Herald case. pic.twitter.com/rbDddTibRU — ANI (@ANI) June 13, 2022

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 12 जून को COVID से संबंधित मुद्दों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईडी की पूछताछ के बाद भोजनावकाश के लिए बाहर आए राहुल गांधी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और सोनिया गांधी की सेहत के बारे में जाना।

Congress leaders Rahul Gandhi & Priyanka Gandhi Vadra reach Sir Ganga Ram Hospital in Delhi.



Congress interim president Sonia Gandhi was admitted to the hospital due to COVID-related issues on June 12. pic.twitter.com/BrvcKmVwCW — ANI (@ANI) June 13, 2022

ईडी ने इससे पहले राहुल गांधी को दो जून को पेश होने के लिये कहा था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई दूसरी तारीख देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह देश से बाहर हैं। जांच एजेंसी ने इसी मामले में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है।

पहले उन्हें आठ जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष ने पेश होने के लिए और समय मांगा था क्योंकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तथा अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल से रवाना हुए।

This is nothing but politics. We condemn this...Had there been a legal point in this case, it would not have taken 8 years (for action). This is their method to harass people, but we will not be scared. We will continue to fight: Senior Congress leader Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/SHNA3zA6Y6 — ANI (@ANI) June 13, 2022

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला फर्जी है सिर्फ परेशान करने के लिए सबको ED ऑफिस बुलाया जा रहा है। इसमें राजनीति हो रही है और कुछ नहीं, इसलिए इसका खंडन करने के लिए कांग्रेस ने आज पूरे देश में सत्याग्रह किया और हजारों लोग गिरफ्तार हुए। हम डरने वाले नहीं, हम इसका सामना करेंगे।

हम सत्याग्रह कर रहे हैं और जब सत्याग्रह करते हैं तो डिटेंशन और जो भी केस लगाने हैं वो लगते हैं उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि इस देश में लोकतंत्र के तहत हम जो भी धरना या सत्याग्रह करते हैं उससे ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर है।

What does this mean? Entire nation is worried for them. They conduct unnecessary raids. There's pressure on them from the top. Many a time they don't want to conduct a raid...Still, they have to. This is a dangerous situation. So I thought of meeting them personally: Ashok Gehlot pic.twitter.com/xHHMYA7bnk — ANI (@ANI) June 13, 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने सोचा मैं एक बार ED, आयकर विभाग के अधिकारियों से मिलूं। मैंने उनसे मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे समय दे दिया। बाद में पता नहीं क्या हुआ उन्होंने कहा कि वे खुद जयपुर आकर मुझसे मिलेंगे। ये हमारे देश की बहुमूल्य एजेंसियां हैं। ये बेकार के छापे डालते रहते हैं।

Web Title: National Herald Case Congress leaders Rahul Gandhi & Priyanka Gandhi Vadra reach Sir Ganga Ram Hospital Sonia Gandhi was admitted see video