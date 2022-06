Video: विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर थूकती नजर आईं कांग्रेस नेता नेट्टा डिसूजा, भाजपा ने की आलोचना

Highlights भाजपा ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस की आलोचना की। पिछले हफ्ते रेणुका चौधरी ने एक पुलिस वाले को तब कॉलर से खींच लिया जब वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध कर रही थीं।

नई दिल्ली: तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ने वाले वीडियो के सामने आने के बाद एक अन्य कांग्रेस नेता का मंगलवार को एक पुलिस वाले पर थूकते हुए वीडियो सामने आया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान महिला पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर थूक दिया।

#WATCH | Mahila Congress President Netta D'Souza spits at police personnel during a protest with party workers in Delhi against ED for questioning Congress leader Rahul Gandhi in the National Herald case. pic.twitter.com/cPBIntJq1p

वहीं, भाजपा ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, "शर्मनाक और निंदनीय। असम में पुलिस की पिटाई करने के बाद, हैदराबाद पर अपना कॉलर पकड़े हुए, अब महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने पुलिस और महिला सुरक्षाकर्मियों पर केवल इसलिए थूक दिया क्योंकि राहुल से ईडी भ्रष्टाचार के लिए पूछताछ कर रही है। क्या सोनिया, प्रियंका और राहुल उनपर कार्रवाई करेंगे?"

Shameful & Disgusting



After beating up cops in Assam, holding their collar on Hyderabad now Mahila Congress President Netta Dsouza spits at cops & women security personnel merely because Rahul is being questioned by ED for corruption



Will Sonia,Priyanka & Rahul act on her? https://t.co/IP1gKibMR9pic.twitter.com/F2pSSGx1jw