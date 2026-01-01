नासिक निकाय चुनाव: शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से आएं नेता को लगाया गले, भाजपा कार्यकर्ता बेटिकट, विधायक राहुल ढिकले के खिलाफ प्रदर्शन

Highlights 94 नामांकन विभिन्न कारणों से अमान्य घोषित किए। जांच के बाद 714 नामांकन अब भी विचाराधीन हैं। उम्मीदवारी के बारे में झूठे आश्वासन दिए थे।

नासिकः नासिक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वफादारों ने उन्हें निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बजाए हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों को टिकट दिए जाने से नाराज होकर बृहस्पतिवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने नासिक रोड स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर विधायक राहुल ढिकले के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे पार्टी की शहर इकाई के अध्यक्ष सुनील केदार का भी उन्होंने घेराव कर दिया और यह स्पष्ट करने को कहा गया कि उन्हें नासिक महानगरपालिका (एनएमसी) के चुनावों के लिए उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने जानना चाहा कि दूसरों को किस आधार पर पार्टी से टिकट दिए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी के बारे में झूठे आश्वासन दिए थे।

बाद में, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले (आरपीआई-(ए) के कार्यकर्ता भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और सत्ताधारी महायुति गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी की क्योंकि उन्होंने सीट बंटवारे के दौरान पार्टी को ध्यान में नहीं रखा था। बाद में भाजपा कार्यालय को बंद कर दिया गया और केदार, पुलिस सुरक्षा के बीच पार्टी कार्यालय से बाहर निकले।

शहर में भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति अब नियंत्रण में है। पार्टी के एक अन्य वफादार बालासाहेब घुगे ने बुधवार को वार्ड 29 से पार्टी टिकट न मिलने के विरोध में विधायक सीमा हीराय के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए खुद को थप्पड़ मारा।

नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 30 दिसंबर को एबी फॉर्म बांटने जा रहे केदार की गाड़ी का पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने पीछा भी किया था। इस बीच, बुधवार देर रात समाप्त हुई नामांकन पत्रों की जांच के बाद 31 वार्ड वाली नासिक महानगरपालिका में 122 सीट के लिए कुल 2,079 नामांकन वैध पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्राप्त कुल 2,356 में से 277 नामांकन विभिन्न कारणों से अमान्य थे।

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची अगले दिन जारी की जाएगी। मालेगांव महानगरपालिका (एमएमसी) में 21 वार्ड की 84 सीट के लिए कुल 808 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें से 94 नामांकन विभिन्न कारणों से अमान्य घोषित किए गए और जांच के बाद 714 नामांकन अब भी विचाराधीन हैं।

