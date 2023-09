Nari Shakti Vandan Adhiniyam: मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी हूं, संसद में सोनिया गांधी ने कहा- स्त्री के धैर्य का अनुमान लगाना मुश्किल है..., देखें वीडियो

Highlights वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत करते और उनके बगल में बैठे देखा गया।

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी हूं। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं।

#WATCH | Women's Reservation Bill | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi says, "...On behalf of Indian National Congress, I stand in support of Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023..." pic.twitter.com/BrzkEkba8G — ANI (@ANI) September 20, 2023

सोनिया गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि मैं विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूं। महिलाओं के धैर्य की सीमा का अनुमान लगाना कठिन है। वे कभी आराम करने के बारे में नहीं सोचतीं। ओबीसी समुदाय की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।

VIDEO | "On behalf of the Congress party, I stand in support of the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023' (Women's Reservation Bill)," says Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi in Lok Sabha. #ParliamentSpecialSession#WomenReservationBillpic.twitter.com/PleDuO1x6I — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2023

सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उप-कोटा के साथ महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने में कोई भी देरी भारतीय महिलाओं के साथ घोर अन्याय होगा।

#WATCH | On the copies of the Constitution given to Parliamentarians, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi says, "In the preamble it (the words 'socialist secular') were not there." pic.twitter.com/9NLVwZOA8Y — ANI (@ANI) September 20, 2023

सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार के समय वर्ष 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। तीन साल पहले कांग्रेस छोड़ने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ बातचीत करते और उनके बगल में बैठे देखा गया।

PHOTO | Congress leader Sonia Gandhi speaks in the Lok Sabha. #ParliamentSpecialSessionpic.twitter.com/lVcM5az4E4 — Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2023

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम शुरू से महिला आरक्षण बिल की मांग कर रहे हैं। इसके साथ हमने और भी मांग की थी लेकिन वह नहीं हुआ। हर दस साल में(जनगणना) हो जानी चाहिए थी जो नहीं हुई। हमने महिलाओं के हित में सबसे पहले काम किया।

महिला भर्ती, स्कूल सहित अन्य क्षेत्र में महिलाओं के हित में काम किया। महिलाओं को आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए इसी प्रकार से हमारी मांग है कि SC/ST, पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी विधान सभाओं और लोकसभा-राज्यसभा में आरक्षण मिलना चाहिए।

#WATCH | Patna, Bihar: "Women's Reservation is necessary and we have been demanding it since the beginning... They will not implement it so what they had to do should have been done...We have told them to do a caste-based census, we have demanded this..." says Bihar CM Nitish… pic.twitter.com/TKFJKvxQ0a — ANI (@ANI) September 20, 2023

