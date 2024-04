Narendra Modi Aligarh Lok Sabha Seat: 'पहले आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे', चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की कांग्रेस-सपा और बसपा पर पीएम मोदी ने निशाना साधा पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी आज यह सब बंद हो गया

Narendra Modi In Aligarh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर तीखा हमला किया। कांग्रेस-सपा और बसपा पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आपके एक-एक वोट का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि, पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी। आज यह सब बंद हो गया।

#WATCH | Uttar Pradesh: PM Narendra Modi praises CM Yogi Adityanath during his public rally in Aligarh PM Modi says, "Because of BJP , now our UP is going to become a big hub of self-reliant India and self-reliant Army. I want to open the eyes of those people who keep identifying… pic.twitter.com/WiWyvhffPF

पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अब सीरियल बम धमाकों पर भी फुल स्टॉप लग गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने कभी आपके परेशानियों की परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी कभी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Addressing a public rally in Aligarh, PM Narendra Modi says, "Earlier, due to less Haj quota, there used to be a lot of fighting and bribery was also prevalent there and only the influential people would get the chance to go to Haj. I had requested the… pic.twitter.com/yLDqxe5QDQ