'नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वह भगवान नहीं हैं', दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल

Highlights केजरीवाल ने गुरुवार को अपने इस्तीफे के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा को संबोधित किया इस दौरान ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला संबोधन के दौरान अपनी बेल पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने इस्तीफे के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला।

केजरीवाल ने कहा, "विपक्ष में मेरे साथी मनीष सिसोदिया और मुझे यहां देखकर दुखी होंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत संसाधन हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं हैं। जो भगवान हैं, वे हमारे साथ हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।"

केजरीवाल, जो कभी मुख्यमंत्री के तौर पर 'नंबर वन' की कुर्सी पर बैठे थे, को उनकी पिछली कुर्सी से कई कदम दूर, सीट नंबर 41 दी गई है। उनकी उत्तराधिकारी आतिशी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं, जबकि केजरीवाल के भरोसेमंद मनीष सिसोदिया को उनके बगल में सीट नंबर 40 पर बैठाया गया है।

केजरीवाल ने पद छोड़ने से पहले करीब एक दशक तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया था। शराब वितरण योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आप पर एक साल से भी ज़्यादा समय से दबाव बना हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया।

