नागपुर: पीएम मोदी ने नए मेट्रो मार्ग का किया उद्घाटन, खुद टिकट खरीदकर सवारी करते हुए छात्रों से की गुफ्तगू

Highlights नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के रिच - 2 कामठी मार्ग तथा रिच - 4 सेन्ट्रल एवेन्यू मार्ग पर मेट्रो सेवा का शुभारंभ। पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की सवारी की और छात्रों से बातचीत भी की. पीएम मोदी ने इससे पहले जीरो माइल मेट्रो स्टेशन पहुंचकर वहां मेट्रो परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी देखी.

नागपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को महामेट्रो की नागपुरमेट्रो रेल परियोजना के रिच - 2 कामठी मार्ग तथा रिच - 4 सेन्ट्रल एवेन्यू मार्ग पर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया. खापरी से ऑटोमोटिव चौक स्टेशन तथा प्रजापतिनगर से सीताबर्डी इंटरचेंज सेक्शन पर उन्होंने रिमोट के जरिए ट्रेन रवाना की.

इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की सवारी की और छात्रों से बातचीत की. प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन पर अपना टिकट खरीदा.

