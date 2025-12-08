नागपुर विधानमंडल शीतकालीन सत्रः 8000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात, पक्ष-विपक्ष में इन मुद्दों पर टकराव

Highlights Nagpur Legislative Assembly Winter Session: रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की पांच कंपनियां सहायता प्रदान करेंगी। Nagpur Legislative Assembly Winter Session: पुलिस अभ्यास मैदान में अधिकारियों को जानकारी दी और जिम्मेदारी सौंपी। Nagpur Legislative Assembly Winter Session: अधिकारी विभिन्न टीम का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे।

Nagpur:नागपुर में सोमवार से शुरू होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के लिए 8,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें 5,000 कर्मचारी नागपुर से तथा 3,000 कर्मचारी राज्य के अन्य जिलों से लाए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की पांच कंपनियां सहायता प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (विशेष शाखा) शशिकांत सातव समग्र सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करेंगे।

डीसीपी (मुख्यालय) दीपक अग्रवाल को नागपुर के बाहर से आने वाले अधिकारियों के लिए आवास, भोजन और रसद का प्रभार सौंपा गया है। डीसीपी यातायात लोहित मतानी नागपुर की यातायात व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे।’’ शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रविन्द्र कुमार सिंघल ने पुलिस अभ्यास मैदान में अधिकारियों को जानकारी दी और जिम्मेदारी सौंपी।

उन्होंने बताया, ‘‘वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न टीम का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी गई है और अपराध शाखा, यातायात शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करेंगी। सुरक्षा जांच के लिए बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) टीम, श्वान दस्तों और आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।’’

