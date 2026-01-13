नागपुर निकाय चुनाव 2026ः कुल सीट 151, भाजपा 143 और शिवसेना 8 सीट पर लड़ रही चुनाव?, सीएम फडणवीस बोले-विपक्षी गठबंधन के पास कुछ भी नहीं, हम जीत रहे?

Highlights छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक मोटरसाइकिल पर एक रोड शो का नेतृत्व किया। भाजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना ने आठ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं।

Nagpur: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विश्वास व्यक्त किया कि नागपुर महानगर पालिका में भाजपा-शिवसेना गठबंधन सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास नागपुर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारत माता चौक से महल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक मोटरसाइकिल पर एक रोड शो का नेतृत्व किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा-शिवसेना गठबंधन अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नागपुर महानगर पालिका एवं मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के नगर निकायों में भगवा झंडा फहराएगा।’’

भारत माता की जय!



🇮🇳 CM Devendra Fadnavis humbly offered floral tributes to the statue of Bharat Mata at Bharat Mata Chowk in Nagpur today.



🇮🇳 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भारत माता चौक, नागपूर येथे भारत मातेच्या पुतळ्याला पुष्पांजली अर्पण करुन विनम्र अभिवादन केले.



🇮🇳… pic.twitter.com/5sGOj2UKlj — @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) January 13, 2026

नागपुर के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शहर को कैसे बदल दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल खोखली बातें करते हैं लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। नागपुर महानगर पालिका की 151 सीट के लिए 15 जनवरी को चुनाव होंगे। भाजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ रही है जबकि शिवसेना ने आठ सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस सभी 151 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है।

Web Title: Nagpur civic elections 2026 Total seats 151 BJP contesting 143 and Shiv Sena 8 seats? CM Devendra Fadnavis said opposition alliance nothing we are winning