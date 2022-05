'कुछ बड़े नगा नेता समाधान नहीं चाहते', भाजपा नेता के बयान पर भड़का नगा समूह, कहा- सूत्रधार की भूमिका से आगे न बढ़ें

By विशाल कुमार | Published: May 28, 2022 10:30 AM

नागालैण्ड के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता यानथुंगो पैटन ने कथित तौर पर कहा था कि नगा राष्ट्रवादी समूहों के कुछ "बड़े नेता" नगा मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं, लेकिन कर संग्रह और जबरन वसूली हासिल करते रहना चाहते हैं।

