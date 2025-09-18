'मेरे रेस्टोरेंट में कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ और ₹15 लाख की सैलरियां हैं' : सांसद कंगना ने महिला की तकलीफ़ सुनने के बजाय, उसे अपना ही दुखड़ा सुनाया | VIDEO
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मनाली में अपने रेस्तरां को हो रहे वित्तीय घाटे पर दुख व्यक्त किया।
सांसद ने कहा, "हम भी यहीं के वासी हैं, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसा काम करेंगे आप के लिए? शांत हो जाएंगे पहले तो, और ये जानिये मुझ पर क्या बीती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहां है, जिसका कल सिर्फ ₹50 का बिजनेस हुआ है।"
उन्होंने कहा, "₹15 लाख की सैलरी है, ₹50 का बिजनेस हुआ है, मेरा दर्द भी आप समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए जैसे कंगना इंग्लैंड की रानी हैं और कुछ कर नहीं रही हैं।" कंगना बुधवार शाम मंडी से मनाली पहुँची थीं। आज सुबह उन्होंने सोलंग गाँव का दौरा किया और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की।
बाढ़ पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर सांसद कंगना रनौत के पास पहुंची। उम्मीद थी कि उसकी परेशानी सुनी जाएगी, मदद मिलेगी। लेकिन हुआ उल्टा, सांसद कंगना ने महिला की तकलीफ़ सुनने के बजाय, उसे ही अपना दुखड़ा सुना डाला।
हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 419 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 237 मौतें बारिश से संबंधित हैं, जिनमें 52 भूस्खलन, 45 खड़ी ढलानों से गिरने, 40 डूबने, 17 बादल फटने और 11 अचानक आई बाढ़ से हुई हैं। इसी अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 182 लोगों की मौत हुई है।