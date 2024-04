Muzaffarpur Bihar Lok Sabha Elections: जानिए मतदान की तारीख, कब आएगा परिणाम, कौन हैं आपके उम्मीदवार

Highlights मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होना है 2019 लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर में 61.17% मतदान हुआ था कांग्रेस के अजय निषाद और बीजेपी के राज भूषण चौधरी के बीच कड़ी टक्कर

Muzaffarpur Bihar Lok Sabha Elections: बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर पहले फेज के दौरान चार सीटों पर मतदान हो चुका है। चारों सीटों पर हुए मतदान के बाद एनडीए-इंडिया गठबंधन के नेता सीट जीतने के दावे कर रहे हैं। हालांकि, अभी 36 सीटों पर मतदान बाकी छह फेज में होना है।

Muzaffarpur, Bihar: Congress candidate Ajay Nishad says, "I am thankful to Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Akhilesh Singh and Bihar in-charge Mohan Prakash, who trusted me. My father was a four-time MP from Muzaffarpur, and I have been a two-time MP. The BJP has not treated me… pic.twitter.com/NfoHwLoptc