'16 वर्षीय मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत वैध विवाह की हकदार', सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि बाल अधिकार निकाय के पास हाईकोर्ट के 2022 में दिए गए आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

नई दिल्ली: सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की पर्सनल लॉ के तहत शादी की वैधता को बरकरार रखा गया था और उसे और उसके पति को सुरक्षा प्रदान की गई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि बाल अधिकार निकाय के पास हाईकोर्ट के 2022 में दिए गए आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर की याचिका क्यों खारिज कर दी?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एनसीपीसीआर इस मुकदमे से अनजान है और इसलिए वह हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत को चुनौती नहीं दे सकता। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीशों ने पूछा, "एनसीपीसीआर को उस दंपति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देनी चाहिए, जिन्हें धमकियाँ मिल रही थीं?"

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा: "एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है... अगर दो नाबालिग बच्चों को हाईकोर्ट द्वारा संरक्षण दिया जाता है, तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है? यह अजीब है कि एनसीपीसीआर, जिसका दायित्व बच्चों की सुरक्षा का है, ने ऐसे आदेश को चुनौती दी है।"

याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत की पीठ ने आगे कहा: "हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि एनसीपीसीआर ऐसे आदेश से कैसे असंतुष्ट हो सकता है। यदि हाईकोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना चाहता है, तो एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।" 

एनसीपीसीआर का तर्क क्या था?

आयोग के वकील ने तर्क दिया कि याचिका एक कानूनी सवाल उठाने के लिए दायर की गई थी: क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की को केवल पर्सनल लॉ के आधार पर शादी करने के लिए सक्षम माना जा सकता है।

एनसीपीसीआर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के फैसले ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करते हुए बाल विवाह को प्रभावी रूप से अनुमति दे दी है और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 को कमजोर कर दिया है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की सहमति को मान्यता नहीं देता है।

हालांकि, पीठ ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में "कानून का कोई सवाल ही नहीं उठता"। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, "कानून का कोई सवाल ही नहीं उठता, कृपया आप किसी उचित मामले में चुनौती दें।" अदालत ने कानूनी प्रश्न को खुला रखने के आयोग के अनुरोध को भी ठुकरा दिया।

2022 में उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अपना फैसला सुनाया था। इस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय साथी को उसके माता-पिता ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है। इस जोड़े ने विवाह करने के लिए सुरक्षा की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला दिया, जो यौवन प्राप्त कर चुकी लड़की को विवाह करने की अनुमति देता है। सर दिनशाह फरदुनजी मुल्ला द्वारा लिखित "मोहम्मडन लॉ के सिद्धांतों" का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि 15 वर्ष से अधिक आयु की मुस्लिम लड़की को यौवन प्राप्त हो चुका माना जाता है, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।

निर्णय में कहा गया: "जैसा कि ऊपर उद्धृत विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है, कानून स्पष्ट है कि एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 195 के अनुसार... याचिकाकर्ता संख्या 2, 16 वर्ष से अधिक आयु की होने के कारण, अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह अनुबंध करने के लिए सक्षम थी।"

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO के तहत चिंताओं का कैसे समाधान किया?

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि वयस्कता की आयु के करीब पहुँच चुके किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए प्रेम संबंधों को स्वतः ही आपराधिक मामलों के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने लाइव लॉ के अनुसार कहा, "POCSO अधिनियम है, जो दंडात्मक मामलों को देखता है, लेकिन ऐसे प्रेम संबंध मामले भी होते हैं जहाँ वयस्कता की आयु के करीब पहुँच चुके किशोर भाग जाते हैं, और जहाँ वास्तविक प्रेम संबंध होते हैं, वहाँ वे शादी करना चाहते हैं। ऐसे मामलों को आपराधिक मामलों की तरह न देखें। हमें आपराधिक मामलों और इस मामले में अंतर करना होगा," 

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने आगे कहा: "अगर लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और उसे जेल भेज दिया जाता है, तो उस लड़की को होने वाले आघात को देखिए, क्योंकि उसके माता-पिता भागने को छिपाने के लिए POCSO का मामला दर्ज कराएँगे।"

