मुनुगोड़े उपचुनाव से पहले टीआरएस को झटका, पूर्व सांसद गौड़ सहित कई नेता बीजेपी में शामिल, जानें क्या हो सकता है असर

Highlights उपचुनाव से पहले गौड़ का भाजपा में शामिल होना उसके लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। तेदेपा के रवि प्रकाश यादव, गाजीपुरा मुरलीकृष्ण गौड़ और बोरा नवीन गौड़ प्रमुख हैं। उपचुनाव में भाजपा की भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित है।

नई दिल्लीः तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के पूर्व सांसद बूरा नरसैय्या गौड़ बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उनके अलावा राज्य में कांग्रेस व तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के कुछ नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, भाजपा महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग, पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी संजय कुमार और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गौड़ और अन्य नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

Telangana | Several leaders of the TRS Party including former MP from Bhongiri, Boora Narsaiah Goud join BJP at the BJP Headquarters in Delhi pic.twitter.com/QueSzMgiPR