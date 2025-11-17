नगर पालिका परिषद चुनावः एकनाथ शिंदे- शरद पवार में गठजोड़, नासिक के येओला में साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 17, 2025 17:39 IST2025-11-17T17:39:03+5:302025-11-17T17:39:46+5:30
Municipal Council Elections: महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जबकि विपक्षी महा विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा), शरद पवार की राकांपा (शरद चंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं।
मुंबईः महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में नासिक जिले के येओला में उस समय दरार देखने को मिली जब राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नगर पालिका परिषद चुनाव के लिए विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र पवार) के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। येओला राज्य के मंत्री एवं राकांपा नेता छगन भुजबल का गृह क्षेत्र है।
नए गठजोड़ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से होगा। राकांपा नेता समीर भुजबल ने कहा कि भाजपा के साथ सीट बंटवारे के तहत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का पद उनकी पार्टी को आवंटित किया गया है।
भाजपा और राकांपा के वरिष्ठ पदाधिकारी उस समय मौजूद थे जब राकांपा के राजेंद्र लोनारी ने गठबंधन की ओर से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही येओला में महायुति के दोनों घटकों द्वारा संयुक्त अभियान की औपचारिक शुरुआत भी हुई।
राज्य में महायुति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जबकि विपक्षी महा विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा), शरद पवार की राकांपा (शरद चंद्र पवार) और कांग्रेस शामिल हैं। 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव 2 दिसंबर को होना है।