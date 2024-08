Mumbai Weather: 'येलो' को अपडेट कर IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, आने वाले दिनों में भारी बारिश

Highlights आज के मानसून को देखते हुए जारी किया ऑरेंज अलर्ट आने वाले दिनों में होगी हल्की से मध्यम वर्षा लेकिन इस बीच मुंबई वासियों को रहना होगा चौकन्ना

मुंबई: भारतीय मौसम विभाग ने माया नगरी में रविवार की सुबह यानी आज के मौसम को देखते हुए पूरे दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें शहर के साथ उससे जुड़े उपनगरों को भी शामिल किया है। हालांकि, आज सुबह मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की बौछारें देखी गईं। इसके बाद ही आईएमडी ने मुंबई वासियों को सतर्क करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

#WATCH | Maharashtra: Water level of Mutha River rises due to incessant rainfall in parts of Pune pic.twitter.com/kRttFpnpN1

गौरतलब है कि पिछले दिन यानी कि शनिवार को शहर में भारी बारिश का नजारा देखने को मिला था और आज के मौसम के अनुसार आईएमडी ने फिर से वही भविष्यवाणी कर दी है। इसके साथ साथ मुंबई वासियों के लिए येलो अलर्ट को अपडेट करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है।

IMD का ऑरेंज अलर्ट..

आईएमडी के हवाले से एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आईएमडी ने आज मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें शहर और उपनगरों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है और अलग-अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है।

