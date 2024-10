Mumbai Toll Tax Exemption: महाराष्ट्र कैबिनेट ने हल्के वाहनों के लिए मुंबई प्रवेश टोल माफ किया, विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा फैसला

Highlights महाराष्ट्र कैबिनेट ने हल्के वाहनों के लिए मुंबई प्रवेश टोल माफ किया इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के वित्तीय बोझ को कम करना मुंबई से आने-जाने वाले छोटे वाहनों के यात्रियों को सभी पांच टोल नाकों से छूट दी जाएगी

मुंबई:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को घोषणा की कि शहर के प्रवेश द्वारों पर स्थित सभी पांच टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों के लिए मुंबई प्रवेश टोल मंगलवार रात 12 बजे से माफ कर दिया जाएगा। यह निर्णय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आया है।

मुंबई से आने-जाने वाले छोटे वाहनों के यात्रियों को सभी पांच टोल नाकों से छूट दी जाएगी। टोल-मुक्त होने वाले टोल प्लाजा में दहिसर टोल नाका, मुलुंड टोल नाका, वाशी टोल नाका, ऐरोली टोल नाका और आनंद नगर टोल नाका शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों के वित्तीय बोझ को कम करना और इस दिवाली और आगामी त्यौहारी सीजन के दौरान शहर में सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। हालांकि अटल सेतु पुल को इस टोल छूट से बाहर रखा गया है।

Maharashtra CM Eknath Shinde announces in the cabinet meeting that full toll exemption will be given for light motor vehicles at all 5 toll booths entering Mumbai: Chief Minister's Office



(file pic) pic.twitter.com/XvMQO99xpN