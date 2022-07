Patra Chawl land scam case: शिवसेना नेता संजय राउत का ट्वीट- झुकूंगा नहीं, पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे

Highlights शिवसेना हिंदुओं और मराठी लोगों को ताकत देती है। मराठियों और महाराष्ट्र का अपमान किया। महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी।

मुंबई: ईडी के अधिकारी शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत के आवास पर छापेमारी के बाद हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद राउत ने भगवा गमछा लहराया। ईडी की टीम ने 9 घंटे तक घर पर छानबीन की। करीब शाम 4 बजे हिरासत में लिया गया।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leader Sanjay Raut being taken by ED officials along with them after he was detained in connection with Patra Chawl land scam case from his residence pic.twitter.com/VtjjuQJhxM — ANI (@ANI) July 31, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में कहा कि मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत लोगों को मार-पीटकर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र और शिवसेना को कमजोर करने के लिए है लेकिन महाराष्ट्र और शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय राउत झुकेगा नहीं और पार्टी भी नहीं छोड़ेगा।

आप ऊस व्यक्ती को नहीं हरा सकते..

जो कभी हार नहीं मानता!

झुकेंगे नही!

जय महाराष्ट्र pic.twitter.com/lp7VXzqtmj — Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि बागी विधायकों को ईमानदारी पूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। राउत ने शिंदे गुट पर करारा हमला किया।

ED officials take Shiv Sena leader Sanjay Raut along with them after detaining him post conducting raids at his residential premises in Mumbai. Party workers present at the spot pic.twitter.com/6Jubs44s4k — ANI (@ANI) July 31, 2022

राउत ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित साप्ताहिक लेख ‘रोखठोक' में कहा, ''विद्रोही समूह को यह कहना बंद करना चाहिए कि उन्होंने इसलिए पाला बदला क्योंकि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया था। हिंदुत्व को बेवजह बदनाम क्यों कर रहे हैं? ईमानदारी दिखाते हुए कहिए कि सभी प्रवर्तन निदेशालय से खुद को बचाने के लिए भागे थे।''

शिवसेना झिंदाबाद!!!

लढत राहीन.. — Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 31, 2022

राउत ने दावा किया कि शिवसेना के नेता अर्जुन खोतकर ने ईमानदारी पूर्वक स्वीकार किया है कि वह दबाव में थे और यही कारण था कि वह विद्रोही गुट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईडी ने शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सहयोगी रईस खान को गिरफ्तार किया, लेकिन शिवसेना के खिलाफ गवली के विद्रोह करते ही खान को छोड़ दिया गया और गवली की जब्त संपत्ति पर से रोक हटा ली गई।

Mumbai: Police personnel deployed outside the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut. He has been detained by the ED after raids were conducted at his residence in connection with Patra Chawl land scam case pic.twitter.com/8iG2a49V6l — ANI (@ANI) July 31, 2022

Web Title: Mumbai Shiv Sena leader Sanjay Raut taken ED detained connection Patra Chawl land scam case see video