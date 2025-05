मुंबई में बारिश ने तोड़ा 107 साल का रिकॉर्ड, ट्रेन, मेट्रो और उड़ानें बाधित, रेड अलर्ट जारी, देखिए वीडियो

Highlights तीनों प्रमुख लाइनों- सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर पर लोकल ट्रेन सेवाएं विलंबित हो गईं। पानी भरने की सूचना मिलने के बाद परिचालन स्थगित करना पड़ा। गुणवत्ता एवं मानसून की तैयारियों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

Mumbai Rains News live Update: पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मुंबई और महाराष्ट्र के पड़ोसी जिले ठाणे और रायगढ़ को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पिछले दो दशकों में मानसून के सबसे पहले आने के बाद हुई मूसलाधार बारिश से हालत खराब है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई में मई के महीने में 107 वर्षों में सबसे अधिक बारिश हुई, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। तय समय से लगभग दो सप्ताह पहले मानसून के आने से लगातार बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं, हवाई परिचालन बाधित हुआ और तीनों प्रमुख लाइनों- सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर पर लोकल ट्रेन सेवाएं विलंबित हो गईं। भारी बारिश के कारण भूमिगत स्टेशन में पानी भर जाने के बाद सोमवार को आचार्य अत्रे चौक और वर्ली के बीच मेट्रो लाइन 3 पर ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई।

#WATCH | Mumbai | "Our aim is- no casualties. We are on alert mode," says Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde during his visit to the Disaster Management department as 'Red' alert for heavy rains is issued for Mumbai pic.twitter.com/jkVpfUa2Mt — ANI (@ANI) May 26, 2025

IMD issues Red Alert for heavy rainfall in Mumbai, Thane, Raigad and Ratnagiri. pic.twitter.com/QufkBLzU0I— ANI (@ANI) May 26, 2025

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) को भूमिगत आचार्य अत्रे चौक स्टेशन पर पानी भरने की सूचना मिलने के बाद परिचालन स्थगित करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन के अंदर जलभराव से 33 किलोमीटर लंबे कोलाबा-बीकेसी-आरे जेवीएलआर भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर पर भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण की गुणवत्ता एवं मानसून की तैयारियों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

#WATCH | Maharashtra | Commuters going towards Mumbai from Thane face difficulties as they claim trains are running slow due to the rains



A commuter says, "For the last hour, the train has been halted here. If the trains get cancelled after the first downpour, how will we reach… pic.twitter.com/SKWYBEvCxi — ANI (@ANI) May 26, 2025

#WATCH | Rain lashes several parts of Navi Mumbai as Southwest Monsoon arrives in Maharashtra.



(Visuals from Sion-Panvel Highway) pic.twitter.com/1PdDqirXXJ— ANI (@ANI) May 26, 2025

एमएमआरसी ने एक बयान में कहा, ‘‘आज अचानक और तीव्र बारिश के कारण, डॉ. एनी बेसेंट रोड पर आचार्य अत्रे चौक स्टेशन के निर्माणाधीन प्रवेश/निकास ढांचे में पानी का रिसाव हुआ। यह घटना तब हुई जब प्रवेश/निकास पर निर्मित आरसीसी जल-अवरोधक दीवार पास से अचानक पानी के प्रवेश के कारण ढह गई।’’

#WATCH | On train services' disruptions due to heavy rains in Mumbai, Chief Public Relations Officer, Central Railway, Dr. Swapnil D Nila says, "Today, we had to shut train traffic on the Wadala Road-CSMT line on Harbour Line at 1035 hours as flood gates were closed due to high… pic.twitter.com/aEfpiwtVh9 — ANI (@ANI) May 26, 2025

इसने कहा कि एहतियाती उपाय के तौर पर तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ली और आचार्य अत्रे चौक के बीच ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। हालांकि, आरे जेवीएलआर से वर्ली तक की सेवाएं प्रभावित नहीं हैं और नियमित रूप से जारी हैं।

#WATCH | Rain lashes several parts of Mumbai city as Southwest Monsoon arrives in Maharashtra. pic.twitter.com/rNnTsP0gZn — ANI (@ANI) May 26, 2025

नौ मई को एमएमआरसी ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और आचार्य अत्रे चौक स्टेशनों के बीच भूमिगत मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया था। वायरल वीडियो में स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव दिखता है।

एक वीडियो में एस्केलेटर पर बारिश का पानी रिसता हुआ दिखाई देता है, जबकि स्टेशन के अंदर गिरी हुई एक छत और कुछ उपकरण बिखरे दिखते हैं। मेट्रो लाइन 3 मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन है और वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है।

