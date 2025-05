Mumbai Rain Update: मुंबई में 24 घंटों में हुई 106 मिलीमीटर बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Rain Update: शहर में सप्ताह के पहले ही दिन भारी बारिश से जूझने के बाद लोगों को मंगलवार सुबह थोड़ी राहत मिली। पिछले 24 घंटे में औसतन 106 मिलीमीटर बारिश हुई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उपनगरीय ट्रेन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मामूली देरी से चल रही हैं, जबकि बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम की बस और मेट्रो सेवाएं जारी हैं।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अनुसार, 25 मई को रात 10 बजे से 26 मई को पूर्वाह्न 11 बजे के बीच नरीमन पॉइंट क्षेत्र में सबसे अधिक 252 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद बीएमसी मुख्यालय (216 मिमी) और कोलाबा पंपिंग स्टेशन (207 मिमी) में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बीएमसी ने कहा कि मंगलवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में मुंबई में औसतन 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उपनगरों में 72 मिलीमीटर और पूर्वी उपनगरों में 63 मिलीमीटर बारिश हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 24 घंटे में मुंबई और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इसने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश की संभावना है।

आईएमडी ने सोमवार को कहा था कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून अपनी सामान्य तारीख से 16 दिन पहले मुंबई पहुंच गया है और 1950 के बाद से पहली बार इसका इतनी जल्दी आगमन हुआ है। पहले ही दिन मूसलाधार बारिश ने मुंबई के अधिकतर हिस्सों को भिगो दिया। भारी बारिश ने शहर के कुछ हिस्सों, खासकर दक्षिण मुंबई में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया।

लोगों को पेड़ उखड़ने, जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस वजह से उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना पड़ा।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Weather turns pleasant in Mumbai as parts of the city receive light rain. The city expects a generally cloudy sky with heavy rain as per IMD.



Visuals from Marine Drive. pic.twitter.com/TjhgITjeOf