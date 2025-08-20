Mumbai Rain: महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट, मुंबई में लोकल ट्रेनें रद्द, स्कूल-कॉलेज बंद; फ्लाइटों के लिए चेतावनी जारी

By अंजली चौहान | Updated: August 20, 2025 08:52 IST2025-08-20T08:49:46+5:302025-08-20T08:52:29+5:30

Mumbai Rain: महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है।

Mumbai Rain: महाराष्ट्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में सैलाब उमड़ गया है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश और जलभराव से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुई हैं, साथ ही उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में जलभराव की खबरें हैं, जिससे दैनिक जीवन ठप हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण ठाणे, नवी मुंबई और लोनावाला में स्कूल बंद हैं।

लोकल ट्रेनें बंद

मुंबई क्षेत्र में भारी जलभराव के कारण आज लगभग 17 लोकल ट्रेन सेवाएँ रद्द कर दी गई हैं।

एनएसपी 90012 | 03:40 | नल्ला सोपारा → बोरीवली
बीओ 90014 | 04:15 | बोरीवली → चर्चगेट
वीआर 92002 | 04:00 | विरार → दादर
वीआर 92009 | 05:15 | दादर → विरार
एनएसपी 90046 | 05:35 | नाला सोपारा → चर्चगेट
वीआर 92006 | 04:50 | विरार → चर्चगेट
वीआर 92021 | 06:25 | चर्चगेट → विरार
एनएसपी 92010 | 05:05 | नाला सोपारा → अंधेरी
वीआर 92013 | 06:05 | अंधेरी → विरार
एनएसपी 92010 | 05:24 | नाला सोपारा → अंधेरी
एनएसपी 92019 | 06:49 | अंधेरी → भयंदर
एनएसपी 92022 | 06:33 | नल्ला सोपारा → अंधेरी
एनएसपी 92033 | 07:41 | अंधेरी → विरार
बीओ 90008 | 04:05 | बोरीवली → चर्चगेट
बीओ 90010 | 04:40 | बोरीवली → चर्चगेट
बीओ 90015 | 04:18 | चर्चगेट → बोरीवली
बीओ 90060 | 05:31 | बोरीवली → चर्चगेट

फ्लाइटों के लिए एडवाइजरी जारी

इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों को संभावित व्यवधानों और उड़ान कार्यक्रम में बदलाव के प्रति सचेत किया है क्योंकि मुंबई में भारी बारिश के कारण सामान्य परिचालन बाधित हो रहा है। एक यात्रा सलाह में, दोनों एयरलाइनों ने यात्रियों को संभावित उड़ान व्यवधानों के प्रति आगाह किया है और उनसे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया है।

स्पाइसजेट ने क्या कहा?

मुंबई (BOM) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, हमारी प्रस्थान/आगमन और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नज़र रखें।

इंडिगो यात्रा सलाह

हालाँकि हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा यथासंभव परेशानी मुक्त हो, लेकिन प्रकृति की भी अपनी योजनाएँ हैं। #मुंबई में फिर से भारी बारिश की आशंका है, जिससे हवाई यातायात में भीड़भाड़ हो सकती है और उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। हालांकि, हम संचालन सुचारू रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम पहले से योजना बनाने की सलाह देते हैं। आपकी उड़ान के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव आपके पंजीकृत संपर्क विवरण के माध्यम से साझा किया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे अद्यतित हैं।

हवाई अड्डे जाने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। और जलभराव और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफ़िक की संभावना के कारण, अपने आवागमन के लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 अगस्त के लिए मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अनुमान लगाया है कि गुरुवार से महानगर में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। मंगलवार को मुंबई, उसके उपनगरों और महानगरीय क्षेत्र के कस्बों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर सड़कें नदियों जैसी दिखने लगीं, जिससे एक बार फिर वित्तीय राजधानी के लिए मानसून की बारिश से निपटने की वार्षिक चुनौती उजागर हुई।

मध्य रेलवे की मुख्य और बंदरगाह लाइनों पर मूसलाधार बारिश के कारण पटरियाँ जलमग्न हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि हवाई संचालन भी प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहे और बॉम्बे उच्च न्यायालय दोपहर 12:30 बजे तक ही खुला।

टॅग्स :Mumbai RainsIMD India Meteorological Departmentmaharshtraमुंबई बारिशभारतीय मौसम विज्ञान विभागमहाराष्ट्र