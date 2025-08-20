Mumbai Rain: महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट, मुंबई में लोकल ट्रेनें रद्द, स्कूल-कॉलेज बंद; फ्लाइटों के लिए चेतावनी जारी

Mumbai Rain: महाराष्ट्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में सैलाब उमड़ गया है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश और जलभराव से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुई हैं, साथ ही उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में जलभराव की खबरें हैं, जिससे दैनिक जीवन ठप हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के कारण कई क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण ठाणे, नवी मुंबई और लोनावाला में स्कूल बंद हैं।

लोकल ट्रेनें बंद

मुंबई क्षेत्र में भारी जलभराव के कारण आज लगभग 17 लोकल ट्रेन सेवाएँ रद्द कर दी गई हैं।

एनएसपी 90012 | 03:40 | नल्ला सोपारा → बोरीवली

बीओ 90014 | 04:15 | बोरीवली → चर्चगेट

वीआर 92002 | 04:00 | विरार → दादर

वीआर 92009 | 05:15 | दादर → विरार

एनएसपी 90046 | 05:35 | नाला सोपारा → चर्चगेट

वीआर 92006 | 04:50 | विरार → चर्चगेट

वीआर 92021 | 06:25 | चर्चगेट → विरार

एनएसपी 92010 | 05:05 | नाला सोपारा → अंधेरी

वीआर 92013 | 06:05 | अंधेरी → विरार

एनएसपी 92010 | 05:24 | नाला सोपारा → अंधेरी

एनएसपी 92019 | 06:49 | अंधेरी → भयंदर

एनएसपी 92022 | 06:33 | नल्ला सोपारा → अंधेरी

एनएसपी 92033 | 07:41 | अंधेरी → विरार

बीओ 90008 | 04:05 | बोरीवली → चर्चगेट

बीओ 90010 | 04:40 | बोरीवली → चर्चगेट

बीओ 90015 | 04:18 | चर्चगेट → बोरीवली

बीओ 90060 | 05:31 | बोरीवली → चर्चगेट

फ्लाइटों के लिए एडवाइजरी जारी

इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों को संभावित व्यवधानों और उड़ान कार्यक्रम में बदलाव के प्रति सचेत किया है क्योंकि मुंबई में भारी बारिश के कारण सामान्य परिचालन बाधित हो रहा है। एक यात्रा सलाह में, दोनों एयरलाइनों ने यात्रियों को संभावित उड़ान व्यवधानों के प्रति आगाह किया है और उनसे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया है।

#WATCH | Mumbai: VHP members provided food to passengers stranded at Lokmanya Tilak Terminus following heavy rainfall in the city last night. pic.twitter.com/kvoKRtLCz5 — ANI (@ANI) August 20, 2025

स्पाइसजेट ने क्या कहा?

मुंबई (BOM) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, हमारी प्रस्थान/आगमन और उनसे जुड़ी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नज़र रखें।

Indigo issues travel advisory in view of heavy rains in Mumbai. pic.twitter.com/zsuwLo6Ndm — ANI (@ANI) August 20, 2025

इंडिगो यात्रा सलाह

हालाँकि हम चाहते हैं कि आपकी यात्रा यथासंभव परेशानी मुक्त हो, लेकिन प्रकृति की भी अपनी योजनाएँ हैं। #मुंबई में फिर से भारी बारिश की आशंका है, जिससे हवाई यातायात में भीड़भाड़ हो सकती है और उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। हालांकि, हम संचालन सुचारू रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम पहले से योजना बनाने की सलाह देते हैं। आपकी उड़ान के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव आपके पंजीकृत संपर्क विवरण के माध्यम से साझा किया जाएगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे अद्यतित हैं।

हवाई अड्डे जाने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। और जलभराव और धीमी गति से चलने वाले ट्रैफ़िक की संभावना के कारण, अपने आवागमन के लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालें।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 20 अगस्त के लिए मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अनुमान लगाया है कि गुरुवार से महानगर में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। मंगलवार को मुंबई, उसके उपनगरों और महानगरीय क्षेत्र के कस्बों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर सड़कें नदियों जैसी दिखने लगीं, जिससे एक बार फिर वित्तीय राजधानी के लिए मानसून की बारिश से निपटने की वार्षिक चुनौती उजागर हुई।

According to data released by the Maharashtra Disaster Management Department, 6 people have lost their lives in rain and flood-related issues in the last 24 hours in the state. 5 individuals are reported to be missing in the Nanded district in a flood-like situation. A total of… — ANI (@ANI) August 20, 2025

मध्य रेलवे की मुख्य और बंदरगाह लाइनों पर मूसलाधार बारिश के कारण पटरियाँ जलमग्न हो जाने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि हवाई संचालन भी प्रभावित हुआ। लगातार बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहे और बॉम्बे उच्च न्यायालय दोपहर 12:30 बजे तक ही खुला।

Mumbai Monorail Incident | Out of 582 rescued passengers, suffocation of 23 passengers were treated onsite by the onboard doctor of the 108 ambulance and allowed to go. 2 patients were sent to Sion Hospital. As per information from Dr.Mukesh, AMO, Sion Hospital, two persons-… https://t.co/tvks4QwCqq — ANI (@ANI) August 20, 2025

Web Title: Mumbai Rain Red alert in many districts of Maharashtra local trains cancelled in Mumbai schools and colleges closed warning issued for flights