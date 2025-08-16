Mumbai Rain: मुंबई में बारिश का कहर, विक्रोली में लैंडस्लाइल, दो की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 16, 2025 11:10 IST2025-08-16T11:10:08+5:302025-08-16T11:10:29+5:30
Mumbai Rain: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार सुबह 3.50 बजे मुंबई के लिए सप्ताहांत के लिए ऑरेंज अलर्ट को रेड अलर्ट में अपग्रेड कर दिया।
Mumbai Rain: मुंबई के विक्रोली में भारी बारिश के बीच हुए भूस्खलन के कारण दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विक्रोली पार्कसाइट के वर्षा नगर में देर रात करीब दो बजकर 39 मिनट पर हुई।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि पास की एक पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर एक झोपड़ी पर गिर गए, जिससे एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों को स्थानीय निकाय द्वारा संचालित राजावाडी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया।
#WATCH | Maharashtra | Aftermath of the landslide that hit Vikhroli (W) in Mumbai earlier today. According to BMC, two people died and two were injured in the landslide. https://t.co/zef2BEH5wLpic.twitter.com/hT6AthlC7k— ANI (@ANI) August 16, 2025
अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस और महानगर पालिका के कर्मचारियों सहित आपातकालीन मोचन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए।
उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) के रूप में हुई है तथा घायलों में आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) शामिल हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के अन्य निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।