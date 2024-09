Mumbai rain live updates: मुंबई में भारी बारिश?, पुणे नहीं जाएंगे पीएम मोदी, 14 उड़ानों का रास्ता बदला, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी, जानें अपडेट

Highlights Mumbai rain live updates: अंधेरी में भारी बारिश के कारण एक महिला उफनते नाले में डूब गई। Mumbai rain live updates: हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। Mumbai rain live updates: शाम पांच घंटे से अधिक समय में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई।

Mumbai rain live updates: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश से बुरा हाल है। भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे पर आने वाली 14 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन करना पड़ा और अन्य हवाई अड्डों पर उतारना पड़ा। कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं। 1 अक्टूबर तक और बारिश होने की उम्मीद है। स्कूल और कॉलेज गुरुवार को बंद हैं। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट के बाद आज दोपहर 1 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। शहर और उपनगरों के कई इलाकों में बुधवार शाम पांच घंटे से अधिक समय में 100 मिमी से अधिक बारिश हुई।

#WATCH | Mumbai | IMD Director Sunil Kamble says, "Till yesterday afternoon orange alert was issued for Mumbai. But with the monsoon intensifying we issued a red alert till 8:30 am this morning. As soon as we issued a red alert we saw that more than 200 mm of rain was registered… pic.twitter.com/mtczwlLxW6 — ANI (@ANI) September 26, 2024

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Mumbai's Marine Drive after heavy rainfall yesterday.



अंधेरी में भारी बारिश के कारण एक महिला उफनते नाले में डूब गई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इनमें से नौ उड़ान इंडिगो की थीं, जिन्हें खराब मौसम के चलते शहर में उतरने की मंजूरी नहीं दी गई। विमानन यातायात नियंत्रण (एटीसी) ने जिन अन्य उड़ानों को अन्य हवाई अड्डों पर उतरने का निर्देश दिया।

#WATCH | Maharashtra: Normal life remains unaffected despite yesterday's heavy rainfall in Mumbai.



(Visuals from CSMT) pic.twitter.com/CrdqJaIDW1 — ANI (@ANI) September 26, 2024

उनमें दो उड़ान विस्तारा की थीं और एअर इंडिया, आकासा तथा गल्फ एअर की एक-एक उड़ान हैं। अधिकारी ने बताया कि मार्ग परिवर्तन के बाद सात विमानों को हैदराबाद, चार को अहमदाबाद, दो को गोवा के मोपा हवाई अड्डे तथा एक को उदयपुर में उतरने का निर्देश दिया गया है। मुंबई में दोपहर से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जलभराव हो गया है और यातायात प्रभावित है।

#WATCH | Maharashtra: Moving traffic witnessed in Mumbai's Bandra area after heavy rainfall yesterday.



भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बृहस्पतिवार सुबह के लिए मुंबई और उसके आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। भारी बारिश के कारण बुधवार को मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया था, लोकल ट्रेन का आवागमन थम गया।

मुंबई में अत्यधिक भारी बारिश के कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को सभी विद्यालयों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। भारी बारिश के कारण ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में भी बृहस्पतिवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बीएमसी और पुलिस ने मुंबई और आसपास के इलाकों के सभी लोगों को घर के अंदर रहने की ही सलाह दी है।

बीएमसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मुंबईकर, अगर जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर निकलने से बचें।’’ पुलिस ने कहा कि बुधवार को उपनगर अंधेरी में भारी बारिश के कारण 45 वर्षीय महिला नाले में डूब गई। बुधवार की भारी बारिश के बाद कुछ सड़कें मानो तेज धार वाली नदियों में बदल गईं।

क्योंकि कई क्षेत्रों में शाम के पांच घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। सेंट्रल लाइन पर कुर्ला और ठाणे स्टेशन के बीच लोकल ट्रेनों की आवाजाही थमने से हजारों यात्री सीएसएमटी और अन्य स्टेशनों पर फंस गए, जबकि विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक जाम लग गया।

