1-7 फरवरी 2026 को होंगे महाराष्ट्र में 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समिति चुनाव?, 7-10 जनवरी को महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग करेगा घोषणा

Highlights महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। ईवीएम उपलब्धता और चुनावी मशीनरी की स्थिति का आकलन करेगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमें लगभग 28 दिन लगेंगे।

मुंबईः महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) की ओर से इन चुनावों की तिथियों की घोषणा अगले सप्ताह किए जाने की उम्मीद है। छह जनवरी को एसईसी उन जिलों के अधिकारियों की बैठक करेगा, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। समीक्षा बैठक में आयोग तीसरे चरण के लिए तैयारियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की उपलब्धता और चुनावी मशीनरी की स्थिति का आकलन करेगा।

इसके बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले मतदान तिथि पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। एसईसी को 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने की तिथि 10 फरवरी से काफी पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एसईसी के एक अधिकारी ने बताया, “पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमें लगभग 28 दिन लगेंगे।

‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ (ईसीआईएल) से नयी ईवीएम की आपूर्ति 15 जनवरी के बाद शुरू होने की उम्मीद है। नगर निकायों के चुनाव ड्यूटी से कर्मचारियों के मुक्त होते ही उन्हें जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में लगाया जा सकेगा।”

एसईसी के एक अन्य अधिकारी ने कहा, “35,000 मतदान केंद्रों के लिए हमें कम से कम 70,000 ईवीएम और 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जरूरत होगी। चूंकि आठ जनवरी से पहले तीसरे चरण के चुनावों की घोषणा संभव नहीं है, इसलिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में कराए जाने की संभावना है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे उच्चतम न्यायालय की 31 जनवरी की समयसीमा का उल्लंघन होगा, लेकिन 21 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान हम अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां अदालत के समक्ष रखेंगे।” शीर्ष अदालत ने नवंबर और दिसंबर में दिए आदेशों में एसईसी को निर्देश दिया था कि नगर निकाय, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के चुनाव कराए जाएं,

भले ही उनमें 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो जाए। राज्य में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पहले चरण के चुनाव दो दिसंबर को हुए थे, जबकि 24 अन्य नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 20 दिसंबर को कराए गए। महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं।

Web Title: mumbai polls 12 Zilla Parishad 125 Panchayat Samiti elections be held in Maharashtra 1-7 February 2026 Maharashtra Election Commission announce on 7-10 January