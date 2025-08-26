Ganeshotsav 2025: मुंबई पुलिस गणेशोत्सव की सुरक्षा के लिए तैनात करेगी एआई और ड्रोन तैनात, 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर
By रुस्तम राणा | Updated: August 26, 2025 09:33 IST2025-08-26T09:33:25+5:302025-08-26T09:33:33+5:30
Ganeshotsav 2025: हर साल की तरह, मुंबई पुलिस आगामी गणेश उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस साल सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा तकनीकी सुधार देखने को मिलेगा। पहली बार, मुंबई पुलिस उत्सव के दौरान अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा, प्रमुख स्थानों पर भीड़ पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
शहर भर में भारी पुलिस बल की तैनाती
इस वर्ष की एआई-संचालित निगरानी और ड्रोन निगरानी, मुंबई पुलिस की सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जिससे गणेशोत्सव सुरक्षित और घटना-मुक्त सुनिश्चित होगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, "शहर भर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गणेश प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक 14,430 कांस्टेबल, 2,637 पुलिस अधिकारी, 51 एसीपी और 36 डीसीपी सहित 17,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।"
एसआरपीएफ, आरएएफ और होमगार्ड से सहायता
स्थानीय पुलिस के अलावा, राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) की 12 कंपनी प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण दल, डेल्टा कॉम्बैट यूनिट और होमगार्ड भी सुरक्षा अभियानों में मदद करेंगे। सामाजिक संगठनों के हजारों स्वयंसेवक भी इस अभियान में शामिल होंगे।
सीसीटीवी नेटवर्क और ज़मीनी निगरानी
मुंबई भर में 11,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि विशेष शाखा के अधिकारी सादे कपड़ों में महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा, ड्रोन से बड़ी भीड़ पर नज़र रखी जाएगी और त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैयार रहेंगे।
लालबागचा राजा को विशेष सुरक्षा कवच
लालबागचा राजा के लिए 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्तों (बीडीडीएस) के साथ एक समर्पित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। गिरगाँव और जुहू चौपाटी, मठ, मार्वे, शिवाजी पार्क वॉचटावर पर विशेष सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था की गई है, साथ ही 450 मोबाइल गश्ती वैन और 350 बीट मार्शल शहर में गश्त करेंगे।
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से सुरक्षा उपायों में सहयोग करने, लावारिस सामान न छोड़ने और त्योहार के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। आपात स्थिति में, लोग तत्काल सहायता के लिए 100 या 112 डायल कर सकते हैं।
अंतिम विसर्जन दिवस पर भीड़ प्रबंधन
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान विसर्जन के अंतिम दिन, विसर्जन मार्गों पर अपेक्षित भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उत्सव के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।