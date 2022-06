मुंबईः चार माह के बाद एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और सीएम ठाकरे, जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन

Highlights लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ क्षणों के लिए एकसाथ देखे गए थे। शिवसेना और भाजपा के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार खराब हुए हैं। ईडी ने ठाकरे के एक रिश्तेदार की संपत्तियों पर छापेमारी की थी।

मुंबईः महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच कटु संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चार महीने से अधिक समय बाद मंगलवार को मंच साझा किया।

दोनों नेताओं ने राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया और बाद में मुंबई में गुजराती दैनिक ‘मुंबई समाचार’ की 200 वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लिया। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने उस समारोह में हिस्सा नहीं लिया था जिसमें मोदी को मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था।

इससे पहले, 6 मार्च को जब प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए पुणे गए थे तो ठाकरे नहीं आये थे। शिवसेना ने कहा था कि मुख्यमंत्री समारोह में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह एक सर्जरी से उबर रहे थे। इससे पहले, मोदी और ठाकरे को 6 फरवरी को मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ क्षणों के लिए एकसाथ देखे गए थे।

For thousands of years, we have made healthy debate, healthy criticism, and right reasoning a part of the social system. Conducting healthy discussions is part of our tradition: PM Modi in Mumbai pic.twitter.com/pH6LIFeyRI