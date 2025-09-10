मुंबई नगर निकाय चुनावः एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति, देखिए लिस्ट में कौन शामिल

Highlights 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपये आंका गया है। महाराष्ट्र में कई ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी लंबित हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता, वर्तमान और पूर्व विधायक तथा सांसद शामिल हैं।

मुंबईः शिवसेना ने बुधवार को पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव के बारे में रणनीति बनाएगी और उनसे संबंधित बड़े फैसले लेगी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक दल शिवसेना ने कहा कि ‘मुख्य कार्यकारी समिति’ नामक समिति बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से संबंधित सभी बड़े फैसले लेगी और इसमें शिवसेना के वरिष्ठ नेता, वर्तमान और पूर्व विधायक तथा सांसद शामिल हैं।

इस समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जैसे रामदास कदम, आनंदराव अडसूल, गजानन कीर्तिकर शामिल हैं। इसके अलावा सांसद श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवड़ा, रविंद्र वायकर, विधायक प्रकाश सुर्वे, अशोक पाटिल, दिलीप लांडे, तुकाराम काटे, मंगेश कुदालकर, मुर्जी पटेल और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) मनीष कायंदे भी 21 सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं।

पूर्व सांसद राहुल शेवाले, पूर्व विधायक सदा सर्वणकर, यामिनी जाधव और शिशिर शिंदे भी इस समिति में शामिल हैं। भारत के सबसे धनी नगर निकाय बीएमसी के चुनाव मार्च 2022 से लंबित हैं। इसका 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपये आंका गया है। बीएमसी के अलावा, महाराष्ट्र में कई ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी लंबित हैं।

Web Title: Mumbai Municipal Corporation Elections 21-member committee headed Eknath Shinde, see who is included in the list