Mumbai Mega Block on June 29: सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित, मुंबई में रहने वाले घर से निकलने से पहले पढ़ लें गाइडलाइन

मुंबईः मुंबई की लाइफ लाइन रेलवे नेटवर्क है। रविवार, 29 जून को मेगा ब्लॉक लगाया गया है। मुंबई में रहने वाले घर से निकलने से पहले गाइडलाइन जरूर देख लें। आवश्यक रखरखाव और बुनियादी ढांचे के उन्नयन कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक हुआ है। सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइनों के यात्रियों को मुंबई लोकल ट्रेनों के शेड्यूल में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे पटरियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य, ओवरहेड वायर उपकरण और अन्य आवश्यक कार्य दिवसों पर सेवाओं को सुचारू रूप से और समय पर चलाने के लिए रविवार, 29 जून को मेगा ब्लॉक लगाया गया है।

Mumbai Mega Block on June 29, 2025: सुबह 10.40 बजे से दोपहर 3.40 बजे तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित

सेंट्रल लाइन पर मेगा ब्लॉक से ठाणे और कल्याण रेलवे स्टेशनों के बीच अप और डाउन दोनों फास्ट लाइनों पर सुबह 10.40 बजे से दोपहर 3.40 बजे तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। रविवार मेगा ब्लॉक पर सेंट्रल रेलवे (सीआर) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से सुबह 09.34 बजे से दोपहर 3.03 बजे तक छूटने वाली डाउन फास्ट/सेमी-फास्ट लोकल सेवाओं को ठाणे और कल्याण रेलवे स्टेशनों के बीच डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा।

Mumbai Mega Block on June 29, 2025: कल्याण से सुबह 10.28 बजे से दोपहर 3.40 बजे तक रवाना

अप फास्ट और सेमी-फास्ट लोकल ट्रेन सेवाएं कल्याण से सुबह 10.28 बजे से दोपहर 3.40 बजे तक रवाना होंगी, कल्याण और ठाणे रेलवे स्टेशनों के बीच अप स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और अपने निर्धारित ठहराव के अलावा दिवा, मुंब्रा और कलवा स्टेशनों पर रुकेंगी। मुलुंड स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर फिर से डायवर्ट किया जाएगा और निर्धारित आगमन से 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी।

हार्बर लाइन पर रविवार को मेगा ब्लॉक के दौरान वाशी और पनवेल स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। इस दौरान अप और डाउन लाइन पर ट्रेनें सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। सीएसएमटी के लिए अप हार्बर लाइन की सेवाएं, जो सुबह 10.33 बजे से दोपहर 03.49 बजे तक पनवेल से रवाना होंगी।

Mumbai Mega Block on June 29, 2025: लोकल ट्रेन सेवाएं सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक चालू रहेंगी

सुबह 9.45 बजे से दोपहर 15.12 बजे तक पनवेल और बेलापुर से सीएसएमटी के लिए रवाना होने वाली डाउन सेवाएं रद्द रहेंगी। ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी-वाशी सेक्शन पर विशेष लोकल ट्रेनें चलेंगी। ट्रांस-हार्बर लाइन रविवार को मेगा ब्लॉक के दौरान, ठाणे और वाशी रेलवे स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं सुबह 11.05 बजे से शाम 4.05 बजे तक चालू रहेंगी।

Mumbai Mega Block on June 29, 2025: ट्रेनें सुबह 11.02 बजे से दोपहर 15.53 बजे तक रद्द रहेंगी

ठाणे से पनवेल की ओर जाने वाली अप ट्रांस-हार्बर लाइन की ट्रेनें सुबह 11.02 बजे से दोपहर 15.53 बजे तक रद्द रहेंगी और ठाणे से पनवेल की ओर जाने वाली डाउन सेवाएं सुबह 10.01 बजे से दोपहर 03.20 बजे तक रद्द रहेंगी। इस रविवार को उरण और पश्चिमी लाइनों पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं होगा। सेवाएं दैनिक समय सारणी के अनुसार चलेंगी।

