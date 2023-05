आईआईटी छात्र की आत्महत्या: परिवार ने की जाति आधारित भेदभाव के पहलू से जांच की मांग, 12 फरवरी को दर्शन सोलंकी ने किया था सुसाइड, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: May 12, 2023 09:54 AM

आईआईटी, बंबई के छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के मामले में परिवार ने जाति आधारित भेदभाव के पहलू से जांच करने की मांग की है। दर्शन सोलंकी ने अपनी सेमेस्टर परीक्षा खत्म होने के एक दिन बाद 12 फरवरी को आईआईटी बंबई परिसर में एक होस्टल की इमारत की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

IIT छात्र की आत्महत्या: परिवार ने की जाति आधारित भेदभाव के पहलू से जांच की मांग (फाइल फोटो)