मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर आग लगी, देखें भयावह वीडियो

Highlights दुकान में लगी आग को कुछ ही मिनटों में बुझा दिया गया। मुंबई अग्निशमन की कई टीम और अग्निशमन उपकरण मौके पर भेजे गए। कारण और नुकसान का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुंबईः दक्षिण मुंबई के व्यस्त चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर एक दुकान में बृहस्पतिवार शाम आग लग गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी रेलवे द्वारा शाम करीब 5:25 बजे दी गई सूचना के अनुसार इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि मुंबई अग्निशमन की कई टीम और अग्निशमन उपकरण मौके पर भेजे गए। आग बुझाने के अभियान में पुलिस और स्थानीय नगर निगम कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि दुकान में लगी आग को कुछ ही मिनटों में बुझा दिया गया।

A huge fire broke out at Churchgate Railway Station in Mumbai on Thursday evening, June 5. According to the information, the fire was caused by an electrical short circuit in a Monginis cake shop.#FireNews#ChurchgateStationpic.twitter.com/vhOERkWGtc