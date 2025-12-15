Mumbai Civic Body Polls Date: मुंबई नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को होंगे, अगले दिन आएंगे नतीजे

मुंबई: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के चुनाव, जो पिछली बार 2022 में हुए थे, अगले साल 15 जनवरी को होंगे और नतीजे अगले दिन घोषित किए जाएंगे। बीएमसी चुनावों के साथ-साथ 28 अन्य कॉर्पोरेशनों के लिए भी चुनाव होंगे। चुनाव शेड्यूल की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि 1 जुलाई, 2025, अपडेटेड वोटर लिस्ट के लिए कट-ऑफ तारीख होगी और उसके बाद वोटरों को जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा। एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये खर्च कर सकता है।

23 से 30 दिसंबर के बीच उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। नॉमिनेशन का वेरिफिकेशन 31 दिसंबर को होगा। अगर उम्मीदवार चाहें, तो वे 2 जनवरी, 2026 तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। 3 जनवरी को पार्टी सिंबल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त वाघमारे के अनुसार, नॉमिनेशन प्रोसेस के दौरान जाति वैधता सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा।

आने वाले BMC चुनावों में पहले ही काफी राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, जिसमें BJP, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सत्ताधारी महायुति गठबंधन, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT), शरद पवार की NCP (SP) और कांग्रेस के महा विकास अघाड़ी के खिलाफ मुकाबला कर रहा है।

2 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, जिसमें 242 नगर परिषदों और 46 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई तीन-स्तरीय प्रक्रिया का पहला चरण था। ठाणे, पुणे और अहमदनगर जिलों में कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिटर्निंग अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ दायर न्यायिक अपीलों के कारण 20 दिसंबर तक के लिए टाल दिए गए थे।

ये स्थानीय निकाय चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत हो रहे हैं, जिसमें 31 जनवरी, 2026 तक लंबित चुनावों को पूरा करने का आदेश दिया गया है।

