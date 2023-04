एमएससी बैंक घोटाला मामला: अजीत पवार, उनकी पत्नी का नाम नहीं आने पर बोले राउत- भाजपा ने ED-CBI का गलत इस्तेमाल किया

Highlights संजय राउत ने कहा कि साफ मतलब है कि आपने (भाजपा) ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आपने जांच शुरू की, पवार परिवार और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया और उनके परिसरों पर छापा मारा। उन्होंने आगे कहा कि अब आपको चार्जशीट में उनका नाम लेने के लिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता है।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने एमएससी बैंक घोटाला मामले में चार्जशीट पेश की है, जिसमें उसने महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी का नाम लिया है, जबकि पवार और उनकी पत्नी का नाम चार्जशीट में नहीं है। ईडी ने इस मामले में जुलाई 2021 में जरांदेश्वर सहकारी चीनी मिल की जमीन, भवन और मशीनरी समेत 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

यह मामला 19 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एमएससी बैंक घोटाला मामले में चार्जशीट में अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं आने पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि साफ मतलब है कि आपने (भाजपा) ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। आपने जांच शुरू की, पवार परिवार और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया और उनके परिसरों पर छापा मारा।

It clearly means that you (BJP) misused ED and CBI. You started an investigation, harrassed the Pawar family and their relatives and raided their premises. Now you don't find anything against them to name them in the chargesheet. It's clear that ED and CBI were misused in this… pic.twitter.com/cHoEcKRIRx