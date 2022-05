मध्य प्रदेश: मानसिक रूप से अस्थिर वृद्ध के मुस्लिम होने की बात पूछकर पिटाई, मौत, भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार

Highlights मध्य प्रदेश के नीमच में एक 65 वर्षीय मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति भवरलाल जैन के मृत पाए गए। एक वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता को जैन के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था। वह जैन से पूछ रहा था कि क्या उसका नाम मोहम्मद है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक 65 वर्षीय मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति भवरलाल जैन के मृत पाए जाने के दो दिन बाद पुलिस ने शनिवार को एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। एक वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता को जैन के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था और वह जैन से पूछ रहा था कि क्या उसका नाम मोहम्मद है।

जैन की मौत के बाद सामने आए एक मिनट के वीडियो में कथित तौर पर पूर्व भाजपा पार्षद बीना कुशवाहा के पति दिनेश कुशवाहा को जैन पर हमला करते हुए दिखाया गया है। कुशवाहा को यह कहते हुए देखा जा सकता है: 'तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद?' इसके अलावा वह बार-बार जैन का आधार कार्ड मांगते भी नजर आ रहे हैं।

Trigger warning: A differently-abled elderly person Bhanwarlal Jain was brutally beaten in MP's Neemuch over suspicion of being a Muslim. The person (Dinesh Kushwaha) can be seen asking 'Are you Mohammed, Show me your Identity Card', while thrashing him. He Was Later Found Dead. pic.twitter.com/o0xvlFoUXK