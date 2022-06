Watch: पानी के लिए जान पर खेलकर कुएं के अंदर जाने पर मजबूर है यहां की महिलाएं, कहा नहीं देंगे इस बार वोट-पानी नहीं तो वोट नहीं

Highlights मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पानी की भारी किल्लत है। जिले के घुसिया गांव के तीन कुएं पूरी तरह सूख गए है। ऐसे में गांव वालों ने आने वाले पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने की बात कही है।

भोपाल: मामला मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में महिलाएं अपनी जान पर खेलकर कुएं के नीचे उतरकर पीने का पानी भर रह रही है। महिलाए कैसे कुओं में उतर रही है और जान खतरे में डालकर पानी भर रही है। इसका एक वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें वहां के लोगों की परेशानी दिखाई गई है। गांव वालों का कहना है कि नेता और अधिकारी केवल वोट के समय ही आते है और चुनाव बाद वे दिखाई नहीं देते है। इसलिए इन लोगों ने इस बार फैसला किया है कि वे नो वाटर तो नो वोट पर चलते हुए इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे।

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के घुसिया गांव के लोग पानी को लेकर बहुत परेशान है। गांव वालों का कहना है कि यहां पर तीन कुएं है, लेकिन कोई भी सही नहीं है। आज की तारीख में सब के सब कुएं सूख गए है और इलाके में अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कल भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में महिलाओं की लंबी दूरी तैय कर इन कुएं के पास आना पड़ता है और पानी भरना पड़ता है।

वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे महिलाएं लंबी दूर तय कर इन कुओं के पास आती है और पानी भरती है। महिलाओं को केवल पीने का पानी भरने के लिए अपनी जान पर खेलकर कुओं के नीचे उतरना पड़ता है और पानी भरने के बाद फिर कुएं से बाहर आना पड़ता है। कुओं में लगी ईट के सहारे ये महिलाएं और लड़कियां नीचे जाती है और पानी भरने के बाद उसे ईट से बाहर आती है। उनकी इस परेशानी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है।

"Govt employees and political leaders only come during elections. This time we have decided not to give votes until we have a proper water supply. We have to go down the well to collect water. There are 3 wells, all have almost dried, no hand pumps have water," said locals pic.twitter.com/lJvagevwxU