राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता होता है: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान

Highlights सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी की मानसिक आयु बच्चों जैसी है कहा- अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं बीजेपी शासित राज्य के मुखिया ने कहा कि उनसे ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता है

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता कहा है। उन्होंने उनकी मानसिक आयु को बालक के समान बताया है। उन्होंने सीधे कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं हैं। उसकी मानसिक आयु बच्चों जैसी है। उन्होंने कहा कि वह अपरिपक्व हैं, लेकिन इस अपरिपक्व नेता को कांग्रेस वाले जबरन राष्ट्रीय नेता बनाने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि राहुल बाबा कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। उन्होंने कहा कि यह संसद का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के मंदिर, संविधान का अपमान किया और लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाई।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सांसद को लेकर कहा कि अजीब नेता हैं ये, जब संसद में बोलना चाहिए तो विदेश भाग जाते हैं। कई बार बिना भी गायब हो जाते हैं। विदेश में जाकर देश की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री के विरोध में ऐसे अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लग जाते हैं। क्या ये आपकी राष्ट्रभक्ति है? उन्होंने कहा कि इस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जवाब देना चाहिए।

