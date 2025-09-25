MP News: जबलपुर में दुर्गा पंडाल के दौरान हादसा, करंट लगने से 2 बच्चों की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 10:59 IST2025-09-25T10:59:13+5:302025-09-25T10:59:17+5:30
MP News: यह घटना रात करीब नौ बजे हुई जब बच्चे मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने स्थित दुर्गा पंडाल में आरती देखने गए थे। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई।
MP News: मध्यप्रदेश में जबलपुर के बरगी हिल्स इलाके में देवी दुर्गा के पंडाल के निकट बुधवार रात को करंट लगने से दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तिलवारा थाना क्षेत्र के बरगी हिल्स में हुई इस घटना में मृतकों की पहचान आयुष झारिया (08) और वेद श्रीवास (10) के रूप में हुई है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए बृहस्पतिवार को 'पीटीआई-वीडियो' से कहा कि उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए एक टीम गठित की गई है।
उन्होंने कहा, "जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अनुराग सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि करंट एक खंभे के माध्यम से फैल गया, जिसके संपर्क में बच्चे आ गये और उनकी मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आयोजकों ने पंडाल के लिए उचित बिजली कनेक्शन लिया था, लेकिन बाहरी सजावट के लिए ऐसा नहीं किया था।
शहर के पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) आशीष जैन ने कहा कि बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंत्री राकेश सिंह ने जिलाधिकारी से बातचीत कर दोनों पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।