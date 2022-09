Mountaineer Santosh Yadav: आरएसएस के दशहरा समारोह में मुख्य अतिथि होंगी पर्वतारोही संतोष यादव, सम्मान पाने वाली पहली महिला

Highlights साल 1992 में माउंट एवरेस्ट फतह किया। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास की रहने वाली हैं। 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

नागपुरः आरएसएस ने कहा कि नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक दशहरा समारोह में पर्वतारोही संतोष यादव मुख्य अतिथि होंगी, यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वार्षिक विजयादशमी उत्सव 5 अक्तूबर, 2022 को नागपुर में सम्पन्न होगा। सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत का उद्बोधन होगा।

हरियाणा की रहने वाली भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव दो बार माउंट एवरेस्ट (8848 मीटर) पर चढ़ाई कर चुकी हैं। आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि हैं। प्रणब मुखर्जी, शिव नादर, कैलाश सत्यार्थी, वीके सारस्वत, बाबा निर्मल दास जैसे लोगों को हाल के वर्षों में आरएसएस द्वारा आमंत्रित किया गया था।

Mountaineer Santosh Yadav to be chief guest at RSS annual Dussehra function in Nagpur, the first woman to be given the honour: RSS — Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2022

आरएसएस ने ट्वीट कर बताया, ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वार्षिक विजयादशमी उत्सव 5 अक्तूबर, 2022 को नागपुर में सम्पन्न होगा। इस उत्सव में मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध पर्वतारोही पद्मश्री संतोष यादव जी होंगी।’ आरएसएस ने बताया कि इस कार्यक्रम को सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत संबोधित करेंगे।

Indian mountaineer Santosh Yadav who has climbed Mount Everest twice to be the chief guest at the RSS' Vijayadashami utsav. People like Pranab Mukherjee, Shiv Nadar, Kailash Satyarthi, VK Saraswat, Baba Nirmal Das have been invited by the RSS in the recent years https://t.co/NQj5rIgC7H — Vasudha Venugopal (@vasudha_ET) September 15, 2022

यादव (54 वर्ष) दो बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक तौर पर विजयादशमी उत्सव में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ योगदान करने वाले प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित करता है। पिछले कुछ वर्षो में आरएसएस द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सवों में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हिस्सा लिया था।

Mountaineer Santosh Yadav to be the chief guest at RSS #Vijayadashami function in Nagpur, Maharashtra. @RSSorgpic.twitter.com/EWU2BorcSK — Organiser Weekly (@eOrganiser) September 15, 2022

हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गांव जोनियावास की रहने वाली हैं। साल 1992 में माउंट एवरेस्ट फतह किया। 1993 में दूसरी बार भी फतह कर लिया। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात हैं। 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

Web Title: Mountaineer Santosh Yadav chief guest rSS annual Dussehra function in Nagpur first woman to be given honour RSS