मोरबी: नमक कारखाने की दीवार गिरी, 12 की मौत, कई फंसे, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50000

Highlights प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। घटना हलवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थित सागर साल्ट फैक्टरी में हुई।

मोरबीः गुजरात के मोरबी के हलवाड़ जीआईडीसी में एक नमक कारखाने की दीवार गिरने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

Gujarat | At least 12 people died after a wall of a salt factory in Morbi's Halvad GIDC collapsed



12 people have died after an incident happened at Sagar Salt Factory in Halvad GIDC. Government stands with the families of the deceased: State Minister Brijesh Merja pic.twitter.com/lSBAaw2jJB — ANI (@ANI) May 18, 2022

राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री और स्थानीय विधायक बृजेश मेरजा ने कहा कि यह दुखद घटना हलवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थित सागर साल्ट फैक्टरी में हुई। उन्होंने बताया, ''घटना में फैक्टरी के कम से कम 12 श्रमिकों की मौत हो गई है। मलबे के नीचे फंसे अन्य लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।''

Gujarat CM Bhupendra Patel announces Rs 4 lakhs each from CM Relief Fund to the next of kin of each worker who died in wall collapse incident at a salt factory in Morbi. CM has given instructions to Morbi Dist Collector & system operators for immediate rescue & relief operations. — ANI (@ANI) May 18, 2022

प्रधानमंत्री ने मोरबी में दीवार गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में बुधवार को दीवार गिरने से हुई मजदूरों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। स्थानीय प्रशासन द्वारा मलबे के नीचे फंसे अन्य लोगों को बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

The tragedy in Morbi caused by a wall collapse is heart-rending. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Local authorities are providing all possible assistance to the affected. — Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2022

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दीवार गिरने से मोरबी में हुआ हादसा हृदय-विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’’ उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राधिकारी प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।

