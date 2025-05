16 साल में पहली बार मानसून की ऐसी एंट्री! केरल में शुरू झमाझम बारिश, IMD ने अन्य राज्यों के लिए की भविष्यवाणी

Monsoon 2025: भीषण गर्मी के मई-जून के महीने से राहत दिलाने के लिए मानसून ने भारत में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा, "दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूमि पर सबसे जल्दी दस्तक है। 2009 में, मानसून 23 मई को पहुंचा था, जबकि सबसे पहले 1990 में 18 मई को दस्तक दर्ज की गई थी।"

दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्यतः एक जून तक केरल में प्रवेश करता है और आठ जुलाई तक पूरे देश में पहुंचता है। 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिमी भारत से इसकी वापसी शुरू हो जाती है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है।

VIDEO | The southwest monsoon reached Kerala today, marking its earliest onset over the Indian mainland since 2009 when it began on May 23, the India Meteorological Department (IMD) said. Visuals from Thiruvananthapuram.#Monsoon2025#KeralaRains



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/aFE7ptP5Zd