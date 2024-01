Money Laundering Case: गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं नवाब मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने और दी राहत, अंतरिम जमानत छह महीने और बढ़ाई

Highlights राजू ने कहा था कि जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।

Money Laundering Case: उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को छह महीने के लिए बढ़ा दी।

Supreme Court extends for six months the interim bail of former Maharashtra minister and NCP leader Nawab Malik on health grounds, in a money laundering case.



