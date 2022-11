भारत जोड़ो यात्रा में कलाकारों को राहुल गांधी के साथ चलने के लिए दिए गए पैसे, नितेश राणे का बड़ा आरोप

Highlights भाजपा विधायक का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ चल रहे फिल्मी कलाकारों को पैसे दिए गए हैं उन्होंने व्हाट्सएप की एक स्क्रीन शॉट को ट्विटर शेयर किया है, जिसमें यात्रा को लेकर एक्टर ब्रीफ है तंज कसते हुए भाजपा विधायक ने कहा- सब गोलमाल है भाई! ये पप्पू कभी पास नहीं होगा !!

मुंबई: महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कांग्रेस नेता के नेतृत्व में जारी 'भारत जोड़ो यात्रा' पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा विधायक का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ चल रहे फिल्मी कलाकारों को पैसे दिए गए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप की एक स्क्रीन शॉट को ट्विटर शेयर किया है, जिसमें यात्रा को लेकर एक्टर ब्रीफ है।

सोमवार को राणे ने व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, तो राहुल गांधी की यात्रा स्टेज मैनेज्ड है.. यह इस बात का प्रमाण है कि अभिनेताओं को उनके साथ आने और चलने के लिए कैसे भुगतान किया जाता है। सब गोलमाल है भाई! ये पप्पू कभी पास नहीं होगा !!

स्क्रीन शॉट में एक्टर ब्रीफ शीर्षक के साथ लिखा गया है- मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 15 मिनट के लिए कांग्रेस सांसद के साथ चलने के लिए एक्ट की आवश्यकता है। यात्रा और रहने के लिए लॉजिस्टिक की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। साथ ही इसमें कहा कहा गया है कि एक्टर अपनी सुविधा के अनुसार, टाइम स्लॉट को चुन सकते हैं। कलाकार केवल नवंबर के लिए यात्रा करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अंत में कहा गया है कि 15 मिनट की यात्रा में शामिल होने के लिए कृपया हमें अपनी कॉस्ट को बता सकते हैं।

