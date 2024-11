मोहनदास पई ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर-मुस्लिमों के कथित उत्पीड़न की तीखी आलोचना की

नई दिल्ली: इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने गैर-मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव और धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने के आरोपों को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (जेएमआई) की तीखी आलोचना की है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की गई एक पोस्ट में, पई ने कथित कार्रवाइयों को "अपमानजनक और पूरी तरह से अवैध" बताया।

पई ने सवाल उठाया कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो पूरी तरह से करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और शिक्षा मंत्रालय जैसे निकायों द्वारा विनियमित है, बिना निगरानी के ऐसी प्रथाओं को कैसे होने दे सकता है। उन्होंने लिखा, "यह अपमानजनक और पूरी तरह से अवैध है। करदाताओं के पैसे से पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, @ugc_india और @EduMinOfIndia द्वारा विनियमित कैसे इसकी अनुमति दे सकता है? कोई निगरानी नहीं?"

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी टैग किया और उनसे तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। पई ने मांग की कि कथित जबरन धर्मांतरण प्रथाओं को रोका जाए और जिम्मेदार लोगों को उनके पदों से बर्खास्त किया जाए।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक तथ्य-खोजी समिति के आरोपों के बाद जांच का सामना कर रहा है, जिसमें गैर-मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के मामलों का खुलासा किया गया है।

एक तथ्य-खोजी समिति ने 14 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर-मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव के मामलों का खुलासा किया गया। गवाहों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पक्षपात और पूर्वाग्रह के उदाहरणों का वर्णन किया, जिसने कथित तौर पर विश्वविद्यालय के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया।

इसके जवाब में, विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया कि पिछले प्रशासनों ने ऐसी घटनाओं को गलत तरीके से संभाला हो सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान प्रशासन एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय ने हाशिए पर पड़े समूहों को प्रमुख निर्णय लेने और प्रशासनिक भूमिकाओं में एकीकृत करने के उद्देश्य से पहलों पर प्रकाश डाला।

