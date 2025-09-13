सीएम यादव की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, कलेक्टर ने किया खंडन, जानें क्या है पूरा मामला?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 13, 2025 14:24 IST2025-09-13T14:23:24+5:302025-09-13T14:24:22+5:30

Mohan Yadav News: कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में सभी मानकों का पालन किया गया है।

Mohan Yadav News no lapse security CM Mohan Yadav Collector denied know what matter see video | सीएम यादव की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, कलेक्टर ने किया खंडन, जानें क्या है पूरा मामला?

photo-lokmat

Highlightsहॉट एयर बलून को लेकर प्रकाशित हुईं भ्रामक-गलत खबरें।मंदसौर जिले में मध्यप्रदेश के नए टूरिज्म डेस्टिनेशन की शुरुआत।सीएम डॉ. मोहन ने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट-टेंट सिटी का किया शुभारंभ।

मंदसौरः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 सितंबर को मंदसौर जिले में नए टूरिज्म डेस्टिनेशन गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण और टेंट सिटी का शुभारंभ किया। उसके ठीक अगले दिन 13 सितंबर को खबरें आने लगीं कि हॉट एयर बलून राइड के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई और बलून में आग लग गई। ये खबरें पूरी तरह भ्रामक साबित हुईं। न सीएम डॉ. यादव की सुरक्षा में चूक हुई और न ही बलून में किसी तरह की आग लगी। हॉट एयर बलून राइड के लिए हवा को गर्म ही करना पड़ता है। इसलिए उसमें लपटें दिखाई देना स्वाभाविक है। मंदसौर कलेक्टर ने भी इस बात का खंडन किया है कि खबरें पूरी तरह गलत हैं। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में सभी मानकों का पालन किया गया है।

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 सितंबर को मंदसौर पहुंचे। उन्होंने जनता को यहां टूरिज्म की नई सौगात दी। उन्होंने गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण के साथ-साथ नई टेंट सिटी जनता को समर्पित की। उन्होंने यहां प्राकृतिक नजारों का आनंद भी उठाया। अगले दिन सुबह 13 सितंबर को खबरें प्रकाशित होने लगीं कि सीएम डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा में चूक हो गई।

वे हॉट एयर बलून का आनंद नहीं उठा सके, क्योंकि बलून में आग लग गई। इन खबरों के प्रकाशित होते ही मंदसौर प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच की। इस जांच में पता चला कि प्रकाशित खबरें गलत और भ्रामक हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी। सीएम डॉ. यादव हॉट एयर बलून देखने गए थे। वहां किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ।

कलेक्टर ने कही ये बात

मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग ने भ्रामक खबरों का खंडन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि कुछ माध्यमों में एयर बैलून के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है। एयर बैलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे।

हॉट एयर बैलून, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है। इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठ सके और तैरता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से पालन किए गए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।

सीएम ने चंबल नदी में की बोटिंग

बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चंबल नदी के अद्भुत और आकर्षक प्राकृतिक नजारे का आनंद उठाने के साथ-साथ बोटिंग भी की। बोट में बैठकर उन्होंने नदी की मनोहारी छटा को निहारा और इस मनमोहक सफर का आनंद लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खुद नदी में बाइक बोट चलाई।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि प्रदेश की प्राकृतिक धरोहरों को देखने-समझने का नया अवसर भी प्रदान करेंगी। इसके बाद सीएम डॉ. यादव ने सफारी जीप में बैठकर टेंट सिटी का भी अवलोकन किया और सुविधाओं-व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चंबल नदी क्षेत्र में विकसित हो रही पर्यटन गतिविधियां न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेंगी बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगी।

Web Title: Mohan Yadav News no lapse security CM Mohan Yadav Collector denied know what matter see video

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mohan Yadavmadhya pardeshमोहन यादवमध्य प्रदेश